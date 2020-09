Preconceito exposto nas telas da TV

Eduardo Martins

Belo Horizonte – MG





"Esta semana estreou o reality show A Fazenda, que conta com a influencer e cantora Jojo Toddynho no elenco. Já na primeira semana, alguns participantes fizeram comentários maldosos sobre o peso da cantora, em tom de deboche e fazendo chacota da aparência dela, o que expõe um problema que ainda é pouco discutido, a gordofobia. Cada vez mais tem se debatido sobre diversas formas de preconceito e, sendo a gordofobia uma delas, é preciso trazer tal discussão à tona e buscar avanço nisso, uma vez que ainda se escuta muitas pessoas serem preconceituosas com pessoas gordas e disfarçarem isso com uma preocupação quanto à saúde, como aconteceu no reality show também. É preciso compreender que a aparência de uma pessoa não diz necessariamente sobre a saúde dessa, e estar acima do peso não é sinônimo de não estar saudável. No que diz respeito a outros preconceitos, muitos avanços têm sido feitos, mas a violência contra o corpo gordo é algo que permanece intrínseco na sociedade, por meio de

piadas e falas desrespeitosas."