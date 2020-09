Leitor associa corrupção e PT

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"Não sabemos ao certo quanto dinheiro guardado tem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nem Dilma Rousseff e muito menos os filhos deles. Sabemos que o dinheiro que paga os advogados dos criminosos normalmente vem dos cofres públicos. Parece que o advogado de Lula, Cristiano Zanin, foi pago pela Fecomércio para defender seu ilustre cliente. Durante oito anos, a caneta mais poderosa do Brasil esteve na mão de Lula e sabe-se lá o que mais ele fez com o nosso dinheiro, pouco se importando com a moral e a honra de um presidente da República. Da mesma forma, Dilma permaneceu vários anos como chefe de Estado, arrebentando a Petrobras, Eletrobras e outras empresas, sem dó. O Partido dos Trabalhadores já deveria ter sido extinto há muitos anos e seus caciques deveriam estar presos, junto com seus advogados."