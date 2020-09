Lava-Jato e a impunidade

Jeovah Ferreira

Taquari – DF





"A sociedade brasileira assiste estarrecida ao desmonte da Operação Lava-Jato. Os obstáculos que passaram a existir do ano de 2014 para cá, no caminho dos corruptos, estão sendo retirados. Tráfego livre, é o que se pode afirmar. Homens que trabalharam arduamente para que assaltantes de cofres públicos fossem para atrás das grades hoje estão sendo acusados de ter cometido excessos e correm o risco de sentar no banco dos réus. O nosso país voltará a ser o paraíso dos corruptos. É o fim dos tempos. É pecado mexer com as ratazanas. Pelo andar da carruagem, daqui pra frente, quem ousar falar mal de corruptos correrá o risco de levar esparadrapo na boca. O vovô dizia que todo acusado de praticar ilicitudes que diz 'provarei a minha inocência', mas que faz de tudo para atrapalhar o andamento das investigações, tem culpa no cartório. Temos hoje um caso que está se arrastando, que o político suspeito chega a zombar com risadinha."