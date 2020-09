Leitor reflete sobre a situação política

Hernani José de Castro

São Gonçalo do Rio Abaixo – MG

"A esperança vai minando entre a população a passos largos. Não tem jeito mesmo de se criar um governo idealista. Demoram a tomar uma decisão dura, mas proveitosa. A administração do (des)governo petista deixou o Brasil num buraco tão fundo que não tem prazo, à vista, para tapá-lo. Os ataques, a torto e a direito, do presidente fincaram um obstáculo em seu caminho – em todos os setores –, transformando o Congresso Nacional em palco de uma briga de gigantes. Essa reforma administrativa, por exemplo, vem provar que no país existem os desiguais e os maiorais. Nem todos os setores serão modificados, e ninguém pensa no bem da nação. Os marginalizados são os mesmos, pois órfãos de padrinhos. Portanto, sempre prejudicados – vistos como os únicos sem valor. Aí está o problema: a Constituição Federal é um 'catecismo' para poucos. E, afinal, suas prerrogativas tão desrespeitadas. A cada reforma, os beneficiados nunca perdem. Até o presidente da Câmara dos Deputados está viajando com o intuito de ser candidato nas próximas eleições – vergonha."