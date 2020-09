Torcedor critica atuação no Campeonato Brasileiro

Ivan Print

Itabira – MG





"Os jogadores do América-MG deveriam ser apelidados de 'ressuscita defunto'. Todo ano é a mesma coisa: perdem para time que não ganha de ninguém, como Sampaio Correia e outros, e, no final da competição, não consegue subir e fala dos pontos perdidos que estão fazendo falta. O clube só contrata jogadores que não resolvem nada, quando sai perdendo não consegue virar o placar e não sabe o que fazer com a bola dentro de campo. Já joguei a toalha. Há anos que mando e-mails dizendo: vamos jogar o feijão com arroz e ganhar os pontos, mas o salto alto fala primeiro e o futebol dá calo nas vistas."