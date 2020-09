Aglomeração em praias assusta no feriado

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"As praias ficaram lotadas nesse feriado, com centenas de pessoas curtindo o sol sem máscaras. O distanciamento recomendado também não foi respeitado. Por outro lado, os médicos e demais profissionais da saúde continuam lutando contra a pandemia, arriscando sua vida e a de seus familiares dentro dos hospitais e CTIs. Essa foi uma clara demonstração das prioridades de cada um. Enquanto os frequentadores das praias pensam em curtir o sol, sem se preocupar com a saúde de todos, inclusive a sua, os funcionários dos hospitais enfrentam uma batalha real contra um inimigo invisível e mortal. Enquanto não tivermos as vacinas disponíveis para todos e a irresponsabilidade continuar reinando, os números de casos e óbitos por COVID-19 só aumentarão. Veremos uma explosão das estatísticas nos próximos dias."