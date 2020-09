Situação do município de Bandeira preocupa

Victor de Brito

Bandeira-MG



Venho informar a situação da minha cidade, Bandeira, no Vale do Jequitinhonha, na pandemia do novo coronavírus. A situação da cidade me parece muito preocupante, uma vez que foram registrados 197 casos de COVID-19, com um óbito, em uma cidade com menos de 5 mil mil habitantes. A maior parte desses casos foi registrada em menos de uma semana, devido a uma empresa que está trabalhando na cidade e não protegeu seus funcionários nem os moradores. Talvez esta cidade seja a cidade com mais casos de covid do vale do Jequitinhonha, sendo que não tem nenhuma estrutura hospitalar.