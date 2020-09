Leitor questiona obras paradas no Paraopeba

Hiram Machado

Belo Horizonte - MG



Gostaria de denunciar que a nova captação de água no Paraopeba, determinada pela Justiça, está com a obra paralisada. Isso é um absurdo, pois coloca em risco o abastecimento de Belo Horizonte. Fiz uma reclamação à Copasa e faço questão de mostrar qual foi a resposta que recebi: “Em atenção à sua manifestação n° 20/159052, registrada neste Fale Conosco, informamos que a nova captação de água no rio Paraopeba, está suspensa, obras continuam paralisadas e a captação de água está sendo realizada pelo sistema de Tratamento do Rio Manso”. É preciso cobrar da Copasa e da Vale a responsabilidade pela conclusão dessa obra tão importante.