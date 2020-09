Leitor analisa a atuação do PT no Brasil

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro - RJ





"O Brasil assiste, desde que o PT ascendeu ao poder principal da República, em 2003, a uma crescente desordem, desarranjo, festival de irregularidade e excrescência jurídica da 1ª. à Suprema Corte, enfim, no Poder Judiciário. Justiça só funcionou ou funciona para punir pobre e defensores. Enquanto o inimigo foi PT e o pobre, parte mais vulnerável na luta de classe, o equilíbrio da balança da justiça permaneceu hipócrita e invisível. Bastou surgir um acirramento de luta de poder entre bilionários e representantes (neoliberalismo lavajatista e neofascismo bolsonarista) para as mazelas ficarem expostas. Não existe lei e justiça para ricos e bilionários. Procrastina, tem imunidade, foro especial. Vai ficando claro, que apenas uma nova ordem, uma nova Constituinte soberana pode passar a limpo essa ordem herdada das elites do atraso. Eleições livres, Estado de Direito, fora Bolsonaro e volta Lula."