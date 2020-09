Uriel Villas Boas

São Paulo – SP





"A declaração insensata do presidente Bolsonaro é inaceitável. Disse ele que "ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina". Ele não leva em consideração a determinação de uma lei que ele assinou no mês de fevereiro. E mais, a vacinação é uma das formas de diminuir os riscos de contaminação. Mais uma vez o ocupante do cargo maior da República promove uma polêmica numa questão da maior importância. É a saúde pública que ele não tem preocupação em preservar."