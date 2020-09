Corrupção grassa nos estados brasileiros

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"O estado do Rio de Janeiro registra número de óbitos por milhão, devido à pandemia do novo coronavírus, 64% superior à média brasileira. O Distrito Federal está 41% acima da média e Minas Gerais está com menos da metade da média brasileira. Os recursos adquiridos por cada governador podem ser bem empregados ou, simplesmente, desaparecer em malas de dinheiro que têm sido encontradas nas casas das autoridades envolvidas com as secetarias de Saúde estaduais. É muita coincidência observar que os estados que mais gastaram com hospitais de campanha, respiradores e medicamentos são exatamente os que registraram mais óbitos por milhão de habitantes. A corrupção continua sendo prática comum nos governos estaduais e comprovada, frequentemente, pela Polícia Federal e Ministério Público."