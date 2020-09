Cidadão critica a Suprema Corte

josé Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"A Suprema Corte brasileira permite que alguns processos furem a fila colossal existente. O governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi afastado por um motivo justo e não há motivo para ser avaliado pelo STF, de imediato. Quantas vezes

o ex-presidente Lula furou a fila e teve os seus interesses julgados pelos 11 ministros, que têm como função principal a guarda da Constituição? O Supremo Tribunal Federal (STF) confunde o povo menos instruído com decisões que mais parecem absurdos. Ninguém tem dúvida de que os governadores aproveitaram a pandemia do novo coronavírus para colocar dinheiro em seus próprios bolsos. Basta verificar as compras feitas com preços que variam de menos infinito a mais infinito. Cada estado fez uma festa diferente."