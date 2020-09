Reflexão de leitor sobre pregadores

Jeovah Ferreira

Taquari – DF





"Ó Deus, criador dos céus e da terra. Quão difícil está para aqueles que desejam caminhar seguindo os teus santos mandamentos, para que no dia do juízo final sejam separados para morar na Jerusalém celestial. Para que essa glória seja alcançada, é necessário que aprendamos muito do teu santo evangelho e , para isso, é preciso que se tenham pastores de qualidades inquestionáveis para cuidar do rebanho. Ah, Senhor, como está difícil encontrar ministrantes da tua palavra que pregam e vivem o que pregam. A integridade de caráter está sendo colocada de lado. Muitos anunciam Cristo e fora dos púlpitos aprontam o diabo a quatro. Praticam a corrupção; mentem; cometem adultério; consomem as ofertas dos fiéis; aliam-se a políticos ladrões para desviar recursos públicos que deveriam ser aplicados em benefício do povo. Sabe, Senhor, até neste momento de pandemia um renomado pastor foi acusado de ajudar a desviar recursos da área de saúde no Rio de Janeiro, onde a população, há décadas, vem sofrendo com a desonestidade de governantes. Deve ser verdade, ele está preso. E lá também, Senhor, tem uma pastora que sempre pregou para multidões e que agora está sendo acusada de mandar assassinar o marido dela, que também era pregador. Ah, ia me esquecendo, Senhor, de um caso escabroso: de um sacerdote da Igreja Católica que está sendo acusado de um desvio milionário de doações no Santuário Divino Pai Eterno, em Trindade/GO. Senhor, o que será de nós? Dê-nos o dom de discernir para que fujamos dos enganadores."