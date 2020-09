Gastança desenfreada durante a pandemia

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"Lamentavelmente, algumas autoridades municipais e estaduais estão ganhando dinheiro de forma ilícita durante a pandemia da COVID-19. Equipamentos de proteção, medicamentos e até hospitais de campanha estão sendo adquiridos por valores altíssimos, com a desculpa da urgência das equipes de suprimentos. Parece até que não temos Justiça no Brasil nem tribunais de Contas que fiscalizam aquisições e que deveriam impedir superfaturamentos, como está ocorrendo, largamente, em todo o território nacional. O endividamento do país em 2020 trará consequências negativas para os próximos anos. A futura arrecadação de impostos será utilizada, em grande parte, para pagar dívidas contraídas de forma irresponsável pelos prefeitos e governadores. O ônus ficará para os contribuintes, como sempre."