Pesquisa mostra o perfil da humanidade

Gregório José

Belo Horizonte





"Analisando os dados iniciais de pesquisa das Nações Unidas, a UN75,

feita com quase 10 mil pessoas e respondida por portugueses e brasileiros, é possível avaliar que a maioria tem pensamento comum de que é possível aos países unificarem suas metodologias de atendimento à saúde, principalmente em questões pandêmicas. Contudo, é possível verificar que o entendimento geral é de que o mundo estará pior do que hoje em 2045. Será? Se analisarmos remotamente a história, verificaremos que, embora sempre vivamos em real perigo e com guerrilhas, combates e guerras, o mundo segue melhorando a qualidade de vida do ser humano.

Passamos por várias alterações de relações, seja de trabalho, familiar ou pessoal. Se fizermos um levantamento sobre primeira necessidade, é possível que encontremos pessoas em busca de mais gigas na sua navegação de internet do que em busca de oportunidades de trabalho. Outro fator a ser notado nessa pesquisa é que ainda se fala em desigualdades, seja de gênero, raça ou religião. Mas, embora estejamos mais conectados, ainda preconizam os nossos preconceitos sobre determinados assuntos. Entre eles, as oportunidades ‘iguais’ para todos. Ainda há resquícios de que precisamos caminhar para melhorar. Um último dado interessante: 63% dos que responderam ao questionamento da ONU são mulheres. Isso demonstra que ‘elas’ participam mais que os homens quando o assunto é buscar respostas."