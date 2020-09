Novo Tribunal Regional Federal

Marcos Tito

Belo Horizonte

"A Câmara dos Deputados aprovou a criação do sexto Tribunal Regional Federal, em Minas Gerais. A criação de novos tribunais é feita por meio do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Essa iniciativa é muito importante para desafogar o TRF da 1ª Região, em Brasília, onde são julgados os recursos de 13 estados e, inclusive, os do Distrito Federal. Lá, os processos de Minas Gerais representam mais de 50% nos existentes no TRF em Brasília. Em Belo Horizonte, até o local para a instalação do TRF já havia sido escolhido: o prédio onde hoje funciona a Justiça Federal de 1ª Instância, no Bairro Santo Agostinho. Minas Gerais é o segundo estado em população e importância econômica no Brasil e não tem um tribunal federal para julgar milhares de casos de sua competência, onde chegou a aguardar até 10 anos para ser julgados. É preciso que todas as lideranças políticas de Minas Gerais, governo do estado, deputados estaduais, federais, senadores, OAB-MG, magistrados e procuradores se unam para a criação do tribunal em Minas Gerais, pois, como dizia Rui Barbosa, 'a justiça tardia é a suprema injustiça!' "