Leitor vê corrupção contínua no estado

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"O povo fluminense não sabe escolher o seu governador. Os eleitores colocaram no poder Witzel, Cabral, Garotinho, Rosinha, Pezão e tantos outros políticos corruptos, que deixaram a economia do estado totalmente em frangalhos. Falta saneamento básico em todo o estado e sobra a pobreza. Rio de Janeiro, a capital, está largada nas mãos dos bandidos há décadas. A situação se agrava a cada dia, pois os hospitais públicos não têm recursos para se manter e as escolas também. Enquanto isso, as autoridades colocam em seus bolsos o dinheiro da merenda escolar, dos medicamentos e equipamentos hospitalares. Quando é que o povo vai se cansar e aprender a votar com seriedade e responsabilidade?"