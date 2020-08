Reflexões sobre a exploração do estado

Ivan Print

Itabira – MG





"Tempo é o recurso mais democrático que existe, pois todos temos, exatamente, o mesmo tempo disponível, 24 horas por dia. Cada minuto é único, e se for desperdiçado não será recuperado e esse está sendo usado por Rodrigo Maia contra os mineiros em relação ao TRF-6, falando que cria gastos e é contra. Ele não falou do rio de dinheiro do BNDES gasto no pólo petroquímico em seu estado, que só dá prejuízo. São milhares de políticos trabalhando contra Minas, que só contribui e não recebe nada em troca, e isso vem desde o Império. Os portugueses levaram todo o diamante e o ouro a troco de nada. Os políticos mineiros precisam trazer investimentos de porte para o estado. Essa Lei Kandir também precisa ser definida, pois o prejuízo é gigantesco."