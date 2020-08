Leitor faz reflexão sobre a violência

Hernani José de Castro

São Gonçalo do Rio Abaixo – MG





"A violência sempre foi parceira da covardia, é de sua raiz. Ouvimos, sempre, que tomar ‘pirulito das mãos de criancinhas’, por ser muito fácil, é uma maneira de se mostrar forte, quando, no entanto, é uma covardia. Na humanidade, toda violência vem estampada em histórias repetidas. Um idoso aproveitando-se de uma criança desde os seus 6 anos e vindo à ‘baila’ somente quando atingiu 10 anos não é um crime qualquer. Fixa-se na classe dos hediondos. Torturar até matar queimado um jornalista que cumpria sua obrigação é inacreditável. Espancar mulheres, chegando ao disparate de assassinar alegando problema de ciúmes, é outro disparate. ‘Depilar’ um país sonhando em progredir, tendo a coragem de receber honorários bem acima do normal, tendo vida de ‘marajá’ é muito mais do que ser traidor. Enquadra-se num verdadeiro serial killer, pois está violentando toda a população."