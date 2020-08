A ruim situação dos times mineiros

Ivan Print

Itabira – MG

"O Cruzeiro não consegue ganhar da Chapecoense nem no Mineirão nem na Arena Condá. Quando for enfrentar essa equipe, precisa jogar na Arena do Jacaré para ver se consegue vencer esse mediano time. João Ricardo fez apenas uma defesa. Esperar o quê de um time que não aproveita escanteios, cobrança de falta, erra um milhão de passes, e todos os chutes a gol são para fora? Esse fraquíssimo zagueiro Kaká tem que saber que falta faz parte do jogo, e deveria ter feito no Anselmo Ramon. Em tempo: o Botafogo foi campeão da Libertadores em cima do Atlético mineiro?. Sampaoli facilitou o jogo, não escalou quem vinha jogando e ainda insiste com Guga e Marquinhos. Já está na hora de parar de inventar e escalar o time certo. Já o América-MG, sem comentários. Enquanto a diretoria pensar pequeno é isso que nós vamos ver todo ano. Ganha uma partida e perde três, empata duas e perde duas. Time de futebol tem de pensar grande. Na hora de a vaca beber água, pisa na bola, como em 2019, na eliminação infantil de acesso à elite."