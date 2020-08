Número de mortes sobe em Minas Gerais

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"O número de mortes por COVID-19 dobrou em Minas Gerais nos últimos 29 dias; em São Paulo, nos últimos 57 dias; e no Rio de Janeiro, em 70 dias. Em Belo Horizonte, o comércio está abrindo as portas, assim como os shoppings. A prefeitura flexibiliza a quarentena no momento errado, pois o crescente número de novos casos e de óbitos é agravado pelo frio do inverno, que ainda não terminou. Os CTIs dos hospitais estão alcançando a capacidade máxima de ocupação. No Brasil, a produção da vacina contra a COVID-19 deverá ser iniciada em abril do próximo ano. As autoridades municipais e estaduais poderão enfrentar uma enxurrada de processos na Justiça por negligência e morticínio."