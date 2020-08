Boa alternativa de investimento

Jeovah Ferreira

Taquari – DF





"A pandemia fez com que muitos empreendedores na área do comércio fechassem as portas. Estabelecimentos que há décadas funcionavam a todo vapor ficaram na lembrança. Empresários perderam tudo e não sabem como recomeçar. A vida é mesmo assim, uns fecham as portas e outros abrem as portas. Muita gente, que antes da pandemia não pensava investir no ramo do comércio, agora está se arriscando. Como diz o ditado: na dificuldade, podem surgir grandes oportunidades. Àqueles que pensam numa nova vida, um conselho: busquem informações sobre setores que mostrem boas expectativas nesse momento. Estudem as possibilidades de sucesso. Façam um planejamento detalhado e sigam em frente. A imprensa tem mostrado que loja de chocolate dá muito dinheiro. Pode ser uma boa dica. É o cacau proporcionando muito ‘cacau’."