Necessidade de grades nas janelas

Washington Luís Joviano

Belo Horizonte





"Diante do acontecido na capital, aquela fatalidade da queda do menino de 9 anos de prédio em Belo Horizonte, penso que nossos governantes já devem estar pensando em uma maneira segura de se viver/conviver em condomínios. Se não estão pensando, eu ajudo: como meu pensamento é acelerado, não consigo ficar quieto e calado diante de fatos. Sugiro aos governantes que criem uma lei federal obrigando o empreendedor a entregar qualquer imóvel acima de quatro andares com todas as janelas com grades. Foi assim com os Nardoni; foi assim com a moça do policial; foi assim com aquele garotinho cuja mãe foi passear com o cachorrinho – entre tantos outros – e agora com essa criança. Precisamos, urgentemente, de segurança total, principalmente pra quem mora nas alturas. A segurança acima de tudo."