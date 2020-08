Orçamento baixo para a educação

Uriel Villas Boas

Santos – SP





"As propostas do Ministério da Economia para a área tributária estão motivando muitos questionamentos. Como a hipótese de recriar a CPMF. E o aumento do valor para a área da defesa, com redução sensível para a área da educação, também recebe críticas. Afinal, quando teremos um entendimento amplo em questões fundamentais para o nosso desenvolvimento? Os orçamentos dos estados, municípios e da União não podem servir a interesses corporativos. Têm de atender à amplitude das comunidades."