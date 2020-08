Reflexão sobre a política brasileira

Jeovah Ferreira

Taquari – DF





"No Brasil, o grande entrave para o desenvolvimento é a danada da reeleição, principalmente no Executivo. A grande preocupação daqueles que assumem o poder não é governar para que haja desenvolvimento do país, estados e municípios. Projetos de políticas públicas podem não apresentarresultados positivos a curto prazo e, com isso, deslumbrados com o poder e desejosos de continuar, focam, já no início do primeiro mandato, na população mais vulnerável, que é suficiente para garantir a reeleição, e se esquecem de que um governante deve governar para toda a sociedade. Essa parcela é refém do populismo. Fica agradecida com muito pouco. Esquece-se da extensão dos direitos sociais. É preciso acabar com esse mal na política brasileira."