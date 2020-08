Aumento de casos de violência doméstica

Eduardo Martins

Belo Horizonte





"Os índices de violência doméstica no Brasil, que já eram altos, dispararam após a pandemia do novo coronavírus, devido ao isolamento social. Com as famílias em casa grande parte do tempo, mulheres passaram a sofrer mais agressões, como mostram dados do TJRJ, que teve aumento de 50% no número de denúncias. A permanência da violência contra a mulher no Brasil é um problema vigente por muito tempo. E ainda que todos os dias se tenham notícias de mulheres que foram agredidas, abusadas ou mortas por seus companheiros, pouco se faz no sentido de resolver esse problema. A criação de leis não tem sido suficiente, então, é preciso que exista cada vez mais uma educação de base que busque formar cidadãos menos conservadores e machistas, além de um maior incentivo para que essas mulheres e outras pessoas que presenciam essas agressões denunciem, e punições mais severas para esses agressores."