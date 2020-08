Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





"Improbidade administrativa no poder público é merecedora de punição e ressarcimento do prejuízo, mas está em vias de caducar. Seis ministros da Suprema Corte votaram pela prescrição no caso de a ação não ser ajuizada antes de cinco anos do malfeito. Se tal acontecer, será um acintoso caso de impunidade legalmente consentida."