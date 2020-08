População mais velha no Brasil

Guto Cardoso

Belo Horizonte





"Atualmente, no Brasil e no mundo, a pirâmide etária vem apontando um gradual envelhecimento da população, o que ocorre, principalmente, pela queda na taxa de natalidade nos últimos tempos. Cada vez mais, pessoas idosas têm se encontrado sozinhas na terceira idade, tendo que fazer tarefas do dia a dia e lidar com os obstáculos da vida, que se tornam maiores com o passar dos anos, sem ajuda de outros, muitas vezes por não ter filhos ou por esses estarem trabalhando ou cuidando das próprias famílias. Além disso, a solidão na velhice ocasiona um grande número de pessoas idosas com depressão, e a prova disso é o crescimento nos casos de suicídio dessa faixa etária, que aumentou 215,7% entre 1980 e 2012, como mostra matéria do Correio Braziliense. Diante disso, é preciso que o governo pense e proponha políticas públicas para lidar com o problema, sendo uma boa opção a criação de algo como as Emeis, que cuidam das crianças e ajudam as famílias. Mas que sejam pensadas para a população idosa, com atividades específicas, alimentação balanceada, assistência médica e uma boa ocupação do tempo, melhorando a saúde mental e diminuindo esses casos de depressão e suicídio, que têm crescido nos últimos tempos."