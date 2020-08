Luta pela permanência de direitos trabalhistas

Eduardo Martins

Belo Horizonte





"Esta semana, trabalhadores dos Correios entraram em greve. Cerca de 100 mil funcionários deliberaram greve nacional por tempo indeterminado, numa luta contra a privatização da estatal, que vem sendo proposta, cada vez mais, com o avanço das frentes neoliberais no Brasil, e contra o descaso com a saúde dos funcionários em plena pandemia do coronavírus, além da perda de direitos. A greve desses funcionários é extremamente importante e demonstra a força que a classe trabalhadora tem quando quer se fazer ouvida. Mais do que nunca, os trabalhadores estão tendo seus direitos atacados e as conquistas, dificilmente alcançadas ao longo dos anos, esvaziadas, e demonstrações de revolta como essa se fazem cada vez mais necessárias. A luta pela conquista dos direitos trabalhistas foi muito importante, e agora é necessário que se lute pela permanência desses."