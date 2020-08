Uriel Villas Boas

Santos – SP





"A declaração do presidente da República, Jair Bolsonaro, na Segunda Cúpula Presidencial do Pacto de Letícia pela Amazônia, foi lamentável. Como negar que nossa Região Amazônica está intacta, sem incêndios, quando o noticiário mostra a devastação promovida por invasores que destroem esse nosso patrimônio? E dizer mais, que a política de seu governo é tolerância zero. Isso é desconhecer totalmente a realidade da Amazônia. Uma situação por