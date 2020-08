Preservar o patrimônio é dever da população

Eduardo Martins

Belo Horizonte

"Em 17 de agosto, comemora-se o Dia Nacional do Patrimônio Histórico no Brasil. Pensar sobre o patrimônio histórico e a preservação da memória num país como o nosso, onde a história é constantemente subjugada e a construção de uma memória nacional comum é cada vez mais difícil, é algo extremamente necessário, uma vez que é por meio da história que podemos compreender melhor nossa realidade, criar uma sociedade mais consciente e caminhar para um futuro melhor. A Constituição prevê, em lei, a preservação do patrimônio histórico e, atualmente, temos patrimônios imateriais, como o frevo, a literatura de cordel e o bumba meu boi, e patrimônios materiais, como as pinturas rupestres da Serra da Capivara, os profetas de Aleijadinho e as ruínas jesuíticas de São Miguel das Missões, entre outros. Ainda que a lei garanta a preservação desses patrimônios e que existe um órgão responsável (Iphan), essas políticas vêm sendo constantemente atacadas e esvaziadas, o que faz com que essa data seja importante para que, cada vez mais, se pense na valorização da rica e extensa cultura presente no Brasil, e defender o patrimônio histórico é uma forma de garantir essa preservação."