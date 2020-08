Assinante defende armamento do povo

Hernani José de Castro

São Gonçalo do Rio abaixo – MG





"O Brasil, como se ouve numa música, precisa ‘mostrar a sua cara’. Fica muito enigmático aos estudantes primários os fatos sem respostas. O país enviou tropas ao Canal de Suez e ao Haiti para evitar manifestações letais. Mas, internamente, a situação da segurança fica pior dia a dia. Cada vez mais, os criminosos se armam e um 'insolente' criou a lei do desarmamento da população. Assim, como se defender? Nesta situação, cada vez pior, um mínimo de providências daria grandes resultados. Amenizaria, em muito, a situação caótica que 'campeia' no Brasil. Leva-nos a lembrar do Conto da Carochinha. Os bons exemplos estampados na mídia não são seguidos e por causa da falta de personalidade dos poderosos 'fincados' nos órgãos maiores da nação. Essas incongruências 'matam' a sempre esperada esperança de um país sério."