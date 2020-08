Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





"Após mais de dois anos de árdua preparação, Márcio Junqueira, só de sunga, como manda o regulamento, fez a travessia do Canal da Mancha. Foram 11h45min. Refeição a cada 30 minutos, sem apoiar no barco, com temperatura de 15o C no mar, superando água-viva e correnteza. Parabéns ao primeiro capixaba a concluir o Everest da natação."