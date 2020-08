Assinante parabeniza profissionais da saúde

Guto Cardoso

Belo Horizonte

"Nesses tempos de pandemia e de aumento expressivo no número de casos do novo coronavírus, é preciso, cada vez mais, valorizar os profissionais da saúde que se encontram na linha de frente dessa luta. Fazer o isolamento social é o método mais seguro de se evitar a transmissão e a contaminação do vírus, mas esses profissionais, médicos, enfermeiros e auxiliares, não podem fazer a quarentena e se encontram expostos, diariamente, ao risco, expondo muitas vezes também suas famílias. O trabalho que eles realizam nessa luta precisa ser todos os dias reconhecido e valorizado, especialmente os enfermeiros e auxiliares de enfermagem, que além disso ainda recebem um salário muitas vezes extremamente baixo, mas continuam todos os dias trabalhando diretamente para cuidar da sociedade."