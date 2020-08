Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





"O Brasil é um pobre país rico. Em plena pandemia, receitas em baixa e despesas em alta, aglomerações facilitam a disseminação da COVID-19. Mas iremos gastar bilhões de reais com as eleições, que deveriam ser adiadas para 2022, com a extinção de 1.200 municípios já decidida, mas não efetivada. Ninguém é punido com tamanha orgia de gastos."