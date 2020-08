Os problemas no retorno das aulas

Eduardo Martins

Belo Horizonte

"Na segunda-feira, 10 de agosto, retornaram as aulas presenciais em Manaus, e logo no primeiro dia imagens dos alunos descumprindo as normas de segurança viralizaram nas redes. O descumprimento das medidas protetivas, como alunos usando a máscara sobre os olhos em vez de sobre a boca e o nariz, ou mesmo não usando, foi exposto pelos próprios nas redes sociais. Esse tipo de acontecimento era esperado por qualquer pessoa que conhece, minimamente, a realidade das salas de aula e o comportamento de adolescentes, e não é certo culpar esses, uma vez que a responsabilidade maior é dos adultos e governantes, que deveriam ter previsto isso e barrado o retorno das aulas presenciais. No momento em que o país se encontra, com o crescente aumento no número de casos e de mortos pelo novo coronavírus e com a falta de controle sobre a pandemia, permitir o retorno das aulas presenciais é um ato de extrema inconsequência e irresponsabilidade, e é mais um exemplo claro sobre como os governos brasileiros não têm tomado medidas cabíveis para diminuir o avanço da pandemia. Pelo contrário."