Questionamento sobre atitude de sertaneja

Eduardo Martins

Belo Horizonte

"Esta semana, repercutiu nas redes sociais o vídeo da cantora Marília Mendonça, em uma live, fazendo piada sobre um amigo que supostamente ficou com uma mulher trans. Após o ocorrido, várias mulheres trans e outras pessoas da comunidade LGBT se posicionaram e fizeram posts e vídeos repudiando a fala da cantora, que após isso se posicionou no Twitter dizendo que errou e não iria se justificar, e que estava disposta a aprender. A gravidade da fala da cantora torna-se ainda maior quando se leva em conta que ela é um dos maiores nomes do cenário sertanejo, com milhões de seguidores e, consequentemente, pessoas influenciadas por ela, no Brasil, país que mais mata transexuais no mundo. É preciso que, para além de reconhecer o erro, a cantora tome atitudes concretas para ajudar a comunidade trans e fale em lives e vídeos sobre como ‘piadas’ desse teor incentivam comportamentos violentos e corroboram com a transfobia, que já é dominante no Brasil."