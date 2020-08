Leitor pede plano conjunto Brasil

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





“Cinquenta e dois por cento dos casos de COVID-19 registrados em todo o mundo estão concentrados em três países: Estados Unidos, Brasil e Índia. Esses mesmos países, que representam 24,67% da população mundal, acumulam 42% de todos os óbitos registrados nos cinco continentes. A COVID-19, que ainda não tem um antivírus disponível para a população, mata jovens e idosos, independentemente das doenças previamente diagnosticadas. Somente no Brasil, temos 3 milhões de casos. Essa calamidade causada pelas autoridades brasileiras, cujas condolências já alcançam 100 mil pessoas e suas respectivas famílias, precisa ter um fim, com urgência. Os governos municipais, estaduais e federal precisam definir um plano de ação, com responsabilidade e seriedade. Contar com a sorte durante uma pandemia é sinônimo de autoextermínio.”