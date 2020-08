Consulado dos EUA em Minas Gerais

Ivan print

Itabira – MG





“Anastasia deixou bem claro de quem é a culpa de Minas Gerais não ter reaberto o consulado do país mais importante do mundo, prometido pela embaixadora dos Estados Unidos da América. Liliana Ayalde até participou da ata de locação da nova sede no alto da Avenida Raja Gabaglia. A culpa é de Fernando Pimentel, pior governador que passou pelo Palácio Tiradentes. Não fez nada em benefício do estado e Romeu Zema tomou posse falando que o estado é inviável. Talvez por não conhecer a potência agrícola e mineral de Minas. Porto Alegre, cidade que tem a metade da população de Belo Horizonte, conseguiu o consulado. Os dois foram prometidos em 2013.”