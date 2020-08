Desafios que serão enfrentados pelo país

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro





"Há muito pouca clareza sobre o mundo pós-coronavírus. O vírus atropela o neoliberalismo na fase negacionista de globalização pela ultradireita. A China desequilibrou a globalização. A pandemia traz desarrumação na economia mundial, dívidas impagáveis. Duas sinas: decadência ou mudança no capitalismo ou desigualdade incontrolável no trabalho. Capitalismo se reinventa? Tragédia social permanece passiva à narrativa do capital? Brasil no furacão e uma classe dominante no comando (ricos e bilionários), medalha de ouro em atraso, submissão aos países ricos, ações políticas e econômicas na contramão da história, negando ciência, fatos e realidade. A oposição também precisa se reinventar, se coligar, otimizar esforços. Não é fusão, mas adaptação e salvação diante de um mundo novo, desconhecido. O desafio não é 2022, antes tem 20 e 21."