Reflexão sobre as redes sociais

Gregório José

Belo Horizonte





"Os seres humanos adotaram um poder incalculável com as redes sociais. Todos têm opinião formada sobre tudo e não aceitam críticas aos seus pensamentos e devaneios. E olha que esses são enormes. Rede social é terra onde ninguém é dono. Todos podem ter suas páginas, mas os "visitantes" podem aplaudir, elogiar ou execrar seu pensamento. Podemos observar preceitos e fomentar críticas, mas nunca podemos esquecer que o mal é o que sai de nossa cabeça e que pode trazer consequências inimagináveis. Afinal, temos sempre o direito de falar o que pensamos, mas temos que arcar com nossos atos e reveses. Falar mal do outro, tecer comentários ruidosos, inventar desculpas e atazanar a postagem alheia é fácil. O problema é assumir o que pode advir desse ataque infundado e sem lógica. Muitas vezes, passamos os olhos por uma frase e, ao nosso bel-prazer, entendemos conforme nosso grau de conhecimento e discernimento. Nem sempre o que é correto para um é para outro. Temos que nos colocar no lugar do próximo para sentir sua dor, ou sua revolta, sobre algo que o chocou."