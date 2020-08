O sofrimento de todo um povo

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"O Líbano era conhecido como Suíça do Oriente e a sua capital, Beirute, era referida como Paris do Oriente Médio. A guerra civil libanesa teve o seu início em 1975 e durou 15 anos, destruindo o seu poder financeiro e sua infraestrutura. Em 2006, a guerra entre o Líbano e o Hezbollah abalou esse país da Ásia Ocidental. Como se não bastassem todos esses problemas, no início desse semana, 2.750 toneladas de nitrato de armônio destruíram o porto de Beirute e centenas de edificações, deixando 300 mil pessoas desabrigadas, milhares de feridos, centenas de mortos e um prejuízo de US$ 15 bilhões. Os embaixadores do Líbano já estão solicitando ajuda, pois serão necessários insumos hospitalares, alimentos e materiais de construção para reforma dos imóveis destruídos."