Reabertura das escolas em momento crítico

Eduardo Martins Cardoso

Belo Horizonte





"O chefe de operações da Organização Mundial da Saúde (OMS), Mike Ryan, alertou esta semana para a imprudência que seria a decisão de reabrir escolas no contexto atual, especialmente nos países em que a pandemia está fora de controle, como é o caso do Brasil. Ainda que o fato de as escolas estarem fechadas seja preocupante, uma vez que para muitos esse ambiente representa, para além da educação, a seguridade de uma refeição, é preciso pensar nos danos que a reabertura pode provocar, ocasionando o aumento da taxa de transmissão do vírus. Ainda assim, com o número de casos da doença crescendo aceleradamente, estados como Rio de Janeiro, Maranhão e Amazonas já estão com a reabertura na rede particular garantida, enquanto outros 10 estados estão também em fase final do plano de reabertura. Nesse contexto, num país ideal, com governos estaduais e federal decentes, esses deveriam impossibilitar tal acontecimento, mas o Brasil carece de figuras de liderança que se importem com a população, principalmente no âmbito da Presidência da República."