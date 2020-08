Foco no Atlético no início do Brasileirão

Ivan print

Itabira – MG





"No próximo sábado, inicia-se o Campeonato Brasileiro. Para o Atlético-MG é vencer ou vencer. Não me venha com esse papo furado de classificação para Libertadores, inclusive por parte de alguns comentaristas esportivos que pensam pequeno e nem deveriam trabalhar no setor esportivo no estado. Alguns são bajuladores do Flamengo, time odiado pela massa atleticana. O título também dá vaga na Libertadores. A única coisa que nos interessa é o título. Vencer fora e em casa. Esse comentário vale também para Cruzeiro e América, se quiserem subir para série A."