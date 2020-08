Robô da Nasa em Marte e a evolução mundial

Guto Cardoso

Belo Horizonte

"A Nasa completou a Missão Mars 2020 com sucesso, enviando o robô Perseverance em busca de sinais de vida em Marte. Cientistas acreditam que existiu um lago no planeta entre 3 e 4 bilhões de anos atrás, e o robô irá coletar amostras do material para que possa ser estudado e, possivelmente, organismos sejam encontrados. É interessante observar como consumimos vários filmes e obras fictícias que retratam como seria explorar a galáxia e outros planetas, e no mundo hodierno isso tem se tornado cada vez mais uma realidade. Inteligência artificial, tecnologias que suportam temperaturas e atmosferas extremas, a ciência tem avançado e alcançado feitos que por muito tempo só pareciam possíveis no mundo da ficção. É importante que, cada vez mais, se façam investimentos nessa área para que descobertas ainda mais incríveis e inimagináveis possam ser feitas, uma vez que, mesmo com todo o avanço, muito ainda se tem para ser explorado, tanto no nosso planeta quanto fora dele."