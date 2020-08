Difusão de notícias falsas por artistas

Eduardo Martins

Belo Horizonte

"A cantora Madonna, um dos maiores nomes do mundo da música, postou em sua conta no Instagram, para os seus 15 milhões de seguidores, uma notícia falsa defendendo a eficácia da cloroquina no tratamento de pessoas com coronavírus. Muito tem se discutido sobre o uso do medicamento, mas o que acontece é que, cientificamente, não foi comprovado que esse medicamento dê resultados benéficos contra o vírus, o que torna esse tipo de notícia um desserviço, ainda mais quando a pessoa que está postando é alguém com grande alcance midiático e que influencia a opinião de milhões de pessoas. O próprio Instagram excluiu a postagem feita pela cantora por reconhecer que se tratava de uma notícia falsa. No contexto em que vivemos atualmente, é essencial que a rede social tenha esse controle e impeça que esse tipo de notícia seja ainda mais difundida. Por fim, após a polêmica, Madonna, assim como qualquer pessoa que compartilha esse tipo de conteúdo, deve refletir sobre o erro e não repeti-lo novamente, ainda mais por ser, indiretamente, uma formadora de opinião."