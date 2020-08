Associativismo cresce no Brasil

Ismael Nascimento

São Paulo

"Estudo realizado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) do governo federal aponta que o Brasil fechou o ano de 2017 com 820 mil organizações da sociedade civil, sendo que 99 mil delas são representadas por associações civis sem fins lucrativos. Estes dados representam um aumento de mais de 100% desde a apresentação dos números em uma pesquisa anterior. Ainda de acordo com informações de uma análise desempenhada pela empresa Ernest Young, por encomenda da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), o faturamento anual do setor de associações de proteção veicular varia entre R$ 7,1 e R$ 9,4 bilhões. A pesquisa também aponta que, atualmente, existem cerca de 687 associações de proteção veicular no Brasil com mais de 4,5 milhões de associados. O associativismo no Brasil tem crescido, exponencialmente, durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus, e a previsão é que os números continuem a crescer, mesmo após o fim da crise. O aumento significativo se deve a diversos fatores, que vão desde a readequação do potencial de compra da população até o surgimento de novas tecnologias. O bom custo-benefício também possui grande influência sobre o crescimento deste fenômeno entre os brasileiros. No caso da proteção veicular, por exemplo, isso fica bastante claro. A proteção oferecida por uma associação chega a ser entre 30% e 40% mais em conta do que o proposto por empresas do mercado."