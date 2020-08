Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





"O Legislativo e o Supremo Tribunal Federal (STF) querem dificultar e penalizar o que eles consideram fake news. É chover no molhado. A Constituição, em seu artigo 5º, já contempla tal situação. Basta examinar a Carta Magna. É simples. Todos têm direito à liberdade com responsabilidade e as transgressões são sujeitas a punições. Tanto o Legislativo como o STF têm coisas mais importantes por fazer."