Interesses por trás do discurso

Antonio Jose G.Marques

Rio de Janeiro – RJ





"O Greenpeace virou partido político. O pior, ainda, é que ficam ficam me enviando e-mails de abaixo-assinados dizendo que a Amazônia está sendo detonada. Mas são tão hipócritas e sem noção já que só fazem política com a Amazônia, mas no Rio de janeiro dois locais pegaram fogo, criminosamente, e eles nada falam ou falaram, ou seja, para eles mesmo longe só vale a Amazônia, porque devem levar algo. Na Serra das Araras queimaram mais de 500 hectares e na Serra dos Órgãos, em Petrópolis, mais 50 hectares mas para eles só vale Amazônia. Isso porque, sendo agora políticos, Amazônia dá mais Ibope com a companheirada. É lamentável ver uma ONG dita tão séria ser tão baixa e tão hipócrita, e ainda se acham? Respeitem os outros nao enviando e-mails todos os dias."