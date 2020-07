Enfrentamento das potências mundiais

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro – RJ





"A vitória de Joe Biden sobre Donald Trump não representa um distensão na política internacional. Ao contrário, pode agravar. O nacionalismo de Trump reduziu a pressão da guerra ideológica entre países socialistas e capitalistas, principalmente com a China. Não é o que pretende Biden. Representa a volta da globalização ideológica disposta e unida a enfrentar o avanço chinês, retomar as relações de inteligência, política e militar com a Europa, Japão, Canadá, Austrália, Índia. A guerra fria não será igual à com a URSS, com disputa de arsenais de guerra, mas comercial na contenção militar e cerceamento das empresas chinesas de 5G. É saber como fará e que métodos usará para desligar o parque industrial chinês da economia mundial. Como impedirá educação, ciência e tecnologia de se impor?"